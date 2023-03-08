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Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову

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Середа 08 березня 2023 02:49
Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову Фото: Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову (facebook.com/anna.zamazeeva)
Автор: Олег Васьків

Миколаївська область 7 березня підписала з Данією меморандум про відбудову регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазеєвої.

Українська посадовиця вказала, що запевнила данців у бажанні не просто відбудови, а спільної співпраці, яка буде корисна для обох сторін.

За її словами, мовиться не лише про відновлення в Миколаївській області житла, а й робочих місць, які б заохочували місцевих мешканці повертатись додому.

"Тому я багато розповідала гостям про можливості місцевого бізнесу, про нашу промисловість, яка може зацікавити данських підприємців. Ми вже знайшли спільну зацікавленість у суднобудуванні, адже Миколаїв має потужні заводи, а Данія - сучасні технології виробництва", - зазначила Замазеєва.

Також глава облради поділилася ідеєю створення в Миколаєві данського кварталу або парку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що план відновлення України оцінюється у 750 мільярдів доларів.

Раніше ми писали про те, що в Кабінеті міністрів розкрили всі подробиці щодо плану відновлення України.

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Миколаївська область Дания
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