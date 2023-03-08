Миколаївська область підписала з Данією меморандум про відбудову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазеєвої.

Українська посадовиця вказала, що запевнила данців у бажанні не просто відбудови, а спільної співпраці, яка буде корисна для обох сторін.

За її словами, мовиться не лише про відновлення в Миколаївській області житла, а й робочих місць, які б заохочували місцевих мешканці повертатись додому.

"Тому я багато розповідала гостям про можливості місцевого бізнесу, про нашу промисловість, яка може зацікавити данських підприємців. Ми вже знайшли спільну зацікавленість у суднобудуванні, адже Миколаїв має потужні заводи, а Данія - сучасні технології виробництва", - зазначила Замазеєва.

Також глава облради поділилася ідеєю створення в Миколаєві данського кварталу або парку.