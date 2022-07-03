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В Кабмине рассказали о деталях плана восстановления Украины

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Воскресенье 03 июля 2022 22:39
В Кабмине рассказали о деталях плана восстановления Украины Фото: Олег Немчинов, министр Кабинета министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

План по восстановлению Украины, который представят в Лугано (Швейцария) в ближайшие дни, будет охватывать все сферы жизни страны. Над ним работали около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова в эфире телемарафона.

"Это комплексный план, касающийся перераспределения всей экономики страны... В этом плане есть значительная составляющая, связанная с гуманитарными и социальными вопросами, реформой государственного управления, с реформой Вооруженных сил и другие. Те 24 рабочих группы, которые работали, охватывают все сферы общественной жизни", - подчеркнул министр.

Также он отметил, что во время конференции в Швейцарии представят инвестиционные проекты, которые "могут заинтересовать не только в плане восстановления Украины, но и последующей перезагрузки экономики страны".

"Отдельно (будут представлены - ред.) инфраструктурные объекты, над которыми работали, и это конкретные проекты, которые могут быть реализованы конкретными инвесторами или донорами", - добавил Немчинов.

Стоит заметить, что презентация плана состоится 4-5 июля в городе Лугано.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал план восстановления Украины 1 июля во время видеоконференции с послами G7, представителями Швейцарии и международных организаций.

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Кабинет Министров Украины Швейцария инфраструктура Олег Немчинов Война России против Украины
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