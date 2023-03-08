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Николаевская область подписала с Данией меморандум об восстановлении

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Среда 08 марта 2023 02:49
Николаевская область подписала с Данией меморандум об восстановлении Фото: Николаевская область подписала с Данией меморандум об восстановлении (facebook.com/anna.zamazeeva)
Автор: Олег Васкив

Николаевская область 7 марта подписала с Данией меморандум об восстановлении региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой.

Украинская чиновница указала, что заверила датчан в желании не просто восстановления, а общего сотрудничества, которое будет полезно для обеих сторон.

По ее словам, говорится не только о восстановлении в Николаевской области жилья, но и рабочих мест, которые бы поощряли местных жителей возвращаться домой.

"Поэтому я много рассказывала гостям о возможностях местного бизнеса, о нашей промышленности, которая может заинтересовать датских предпринимателей. Мы уже нашли общую заинтересованность в судостроении, ведь у Николаева есть мощные заводы, а Дания - современные технологии производства", - отметила Замазеева.

Также глава облсовета поделилась идеей создания в Николаеве датского квартала или парка.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов.

Ранее мы писали о том, что в Кабинете министров раскрыли все подробности о плане восстановления Украины.

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Николаевская область Дания
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