Николаевская область подписала с Данией меморандум об восстановлении
Николаевская область 7 марта подписала с Данией меморандум об восстановлении региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой.
Украинская чиновница указала, что заверила датчан в желании не просто восстановления, а общего сотрудничества, которое будет полезно для обеих сторон.
По ее словам, говорится не только о восстановлении в Николаевской области жилья, но и рабочих мест, которые бы поощряли местных жителей возвращаться домой.
"Поэтому я много рассказывала гостям о возможностях местного бизнеса, о нашей промышленности, которая может заинтересовать датских предпринимателей. Мы уже нашли общую заинтересованность в судостроении, ведь у Николаева есть мощные заводы, а Дания - современные технологии производства", - отметила Замазеева.
Также глава облсовета поделилась идеей создания в Николаеве датского квартала или парка.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов.
Ранее мы писали о том, что в Кабинете министров раскрыли все подробности о плане восстановления Украины.
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