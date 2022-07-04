Сколько будет стоить послевоенное восстановление Украины: ответ Шмыгаля

План восстановления Украины сегодня оценивается в 750 млрд долларов. Ключевым источником финансирования будут выступать конфискованные активы России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Кабинете министров раскрыли все подробности относительно плана восстановления Украины.

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