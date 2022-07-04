Сколько будет стоить послевоенное восстановление Украины: ответ Шмыгаля
Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
План восстановления Украины сегодня оценивается в 750 млрд долларов. Ключевым источником финансирования будут выступать конфискованные активы России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Какие источники финансирования хочет привлечь Украина:
- замороженные активы России сейчас составляют от 300 до 500 млрд долларов;
- гранты и льготные кредиты международных организаций и стран-партнеров;
- инвестиции частного сектора;
- внебюджетные взносы частных лиц и корпораций.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Кабинете министров раскрыли все подробности относительно плана восстановления Украины.
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