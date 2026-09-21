В Николаевской области меняется время комендантского часа, - ОВА
Власти сократили время комендантского часа в Николаевской области. С завтрашнего дня он будет на 60 минут меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о. начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова в Telegram.
Изменение комендантского часа на Николаевщине
По словам Решетилова, было проведено заседание Совета обороны Николаевской области.
"Среди других важных для региона вопросов приняли решение об изменении времени комендантского часа", - говорит он.
Чиновник подписал соответствующий приказ № 30 от 21.09.2026.
"Следовательно с 22 сентября 2026 года на всей территории Николаевской области комендантский час и специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения будут действовать с 01:00 до 05:00", - уточнил он.
Решетилов попросил всех жителей области:
- соблюдать установленные правила,
- не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 21 сентября он будет действовать с 01:00 до 05:00.
Также сообщалось, что некоторые регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций Кабмина по пересмотру подходов к ночным ограничениям.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть подход к комендантскому часу.