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В Николаевской области меняется время комендантского часа, - ОВА

18:45 21.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
В Николаевской области меняется время комендантского часа, - ОВА Фото: В Николаевской области меняется комендантский час (Getty Images)
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Власти сократили время комендантского часа в Николаевской области. С завтрашнего дня он будет на 60 минут меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о. начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова в Telegram.

Изменение комендантского часа на Николаевщине

По словам Решетилова, было проведено заседание Совета обороны Николаевской области.

"Среди других важных для региона вопросов приняли решение об изменении времени комендантского часа", - говорит он.

Чиновник подписал соответствующий приказ № 30 от 21.09.2026.

"Следовательно с 22 сентября 2026 года на всей территории Николаевской области комендантский час и специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения будут действовать с 01:00 до 05:00", - уточнил он.

Решетилов попросил всех жителей области:

  • соблюдать установленные правила,
  • не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 21 сентября он будет действовать с 01:00 до 05:00.

Также сообщалось, что некоторые регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций Кабмина по пересмотру подходов к ночным ограничениям.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть подход к комендантскому часу.

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