Головна » Новини » Надзвичайні події

На Миколаївщині військовий застрелив двох побратимів під час сварки

13:23 13.05.2026 Ср
2 хв
Конфлікт виник під час розпиття алкоголю
aimg Тетяна Степанова
На Миколаївщині військовий застрелив двох побратимів під час сварки Фото: на Миколаївщині військовий застрелив двох побратимів (Getty Images)
У Миколаївській областіправоохоронці затримали військовослужбовця, який застрелив двох побратимів під час сварки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

Вночі 12 травня до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про смертельні вогнепальні поранення двох військовослужбовців на місці несення служби.

За вказаною адресою працювали слідчі слідчого управління, оперативники і криміналісти обласного главку поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що напередодні ввечері 35-річний солдат разом з іншими військовослужбовцями віком 58 та 38 -років перебували на службі.

Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки нападник взяв до рук закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік товаришів по службі.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілі загинули на місці. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину - автомат АК-74, стріляні гільзи та направили на експертне дослідження.

Оперативники доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєння умисного вбивства двох осіб підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Побиття військового у Дніпрі

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилося відео побиття військового під час шикування у Дніпрі.

Після інциденту військовослужбовець, який побив іншого військового, залишив частину та переховувався від правоохоронців. Згодом його розшукали у Кропивницькому та передали слідчим.

Після поширення відео у соцмережах почала з’являтися неперевірена інформація про нападника.

Зокрема, у мережі стверджували, що до побиття нібито причетний командир бригади Станіслав Лучанов. Однак у Сухопутні війська Збройних сил України та самій бригаді це спростували.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ підтвердили, що до побиття причетний солдат-оператор БпЛА.

Після інциденту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив службову перевірку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.

