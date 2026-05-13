На Миколаївщині військовий застрелив двох побратимів під час сварки

У Миколаївській областіправоохоронці затримали військовослужбовця, який застрелив двох побратимів під час сварки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

Вночі 12 травня до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про смертельні вогнепальні поранення двох військовослужбовців на місці несення служби.

За вказаною адресою працювали слідчі слідчого управління, оперативники і криміналісти обласного главку поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що напередодні ввечері 35-річний солдат разом з іншими військовослужбовцями віком 58 та 38 -років перебували на службі.

Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки нападник взяв до рук закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік товаришів по службі.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілі загинули на місці. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину - автомат АК-74, стріляні гільзи та направили на експертне дослідження.

Оперативники доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За скоєння умисного вбивства двох осіб підозрюваному загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.