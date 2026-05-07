ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Дніпрі під час шикування побили військового, прокуратура розпочала розслідування

00:20 07.05.2026 Чт
2 хв
Прокуратура взялася за справу: побитий боєць у лікарні, а кривдник зник
aimg Катерина Коваль
У Дніпрі під час шикування побили військового, прокуратура розпочала розслідування Фото: українські військові (facebook.com/831 бригада тактичної авіації)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження після публікації відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ під час шикування в Дніпрі. Нападник - оператор БПЛА - після інциденту самовільно залишив місце служби і перебуває в розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури та допис Міноборони.

Читайте також: На Дніпропетровщині зі стріляниною викрали чоловіка, підозрюють бійців "Вовків Да Вінчі"

Що сталося

Інцидент стався 1 травня близько 16:00 на території тимчасового розташування підрозділу в Дніпрі. Оператор БПЛА під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця та завдав йому численних побоїв. Постраждалого госпіталізували до лікарні Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями.

Після побиття нападник самовільно залишив місце служби. Тривають заходи з його розшуку та затримання.

Провадження і перевірка

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 406 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування доручено слідчим територіального управління ДБР у Полтаві.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив службову перевірку - її проводить Східне територіальне управління Військової служби правопорядку. За результатами матеріали передадуть до правоохоронних органів.

Хто нападник

У мережі поширювалася версія, що нападником є командир бригади Станіслав Лучанов. Однак Сухопутні війська і сама бригада це заперечили. Військова служба правопорядку підтвердила: до побиття причетний солдат-оператор БПЛА. У 21-му корпусі, до якого входить 155-та бригада, також зазначили, що нападник не є військовослужбовцем цієї частини.

Реакція Міноборони

Міністерство оборони України також відреагувало на інцидент. У відомстві назвали побиття "ганьбою і методами російської армії, але не нашими" і наголосили, що винний має понести відповідальність.

"Єдине, що відомо точно - на відео не командир 155-ї бригади. Але чітко розуміємо, що перед вишикуваним строєм навряд б це міг вчинити рядовий солдат", - йдеться у повідомленні відомства.

МО підтвердило, що на інцидент вже відреагували військова служба правопорядку, 21-й армійський корпус, Сухопутні війська та Генеральний штаб.

30 квітня в Києві стався інцидент: військовий, який перебував у запасі, у нетверезому стані ходив супермаркетом і лякав відвідувачів зброєю. Порушника затримали поліцейські.

Також нещодавно в соцмережах викликав резонанс скандал навколо бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Родичі військовослужбовців повідомляли про критичні умови на позиціях, зокрема про нестачу їжі та води. Після розголосу Генштаб відреагував на ситуацію, а результатом стало звільнення кількох високопосадовців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони РФ Збройні сили України Офіс Генпрокурора
Новини
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту