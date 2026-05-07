Побиття військового у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного

Військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ, якого підозрюють у побитті побратима під час шикування у Дніпрі, затримали у Кропивницькому. Йому готують повідомлення про підозру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це "Суспільному" розповів керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Олег Магола.

За його словами, наразі прокуратура готує клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Злочин кваліфіковано за частиною 2 статті 406 Кримінального кодексу України, покарання передбачає до п’яти років позбавлення волі.

"Окрім цього, у зв'язку з тим, що військовослужбовець, після вчиненого, залишив місце служби - до ЄРДР внесені відомості за статтею 408, тобто дезертирство - передбачає до 12 років позбавлення волі. Крім цього, в діях фігуранта вбачаються ознаки катування, відповідно, також санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - розповів Магола.