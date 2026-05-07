ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Побиття військового у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного

10:55 07.05.2026 Чт
2 хв
Яке покарання йому загрожує?
aimg Тетяна Степанова
Побиття військового у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного Ілюстративне фото: затримано підозрюваного у побитті військового у Дніпрі (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ, якого підозрюють у побитті побратима під час шикування у Дніпрі, затримали у Кропивницькому. Йому готують повідомлення про підозру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Суспільному" розповів керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Олег Магола.

За його словами, наразі прокуратура готує клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Злочин кваліфіковано за частиною 2 статті 406 Кримінального кодексу України, покарання передбачає до п’яти років позбавлення волі.

"Окрім цього, у зв'язку з тим, що військовослужбовець, після вчиненого, залишив місце служби - до ЄРДР внесені відомості за статтею 408, тобто дезертирство - передбачає до 12 років позбавлення волі. Крім цього, в діях фігуранта вбачаються ознаки катування, відповідно, також санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - розповів Магола.

Побиття військового у Дніпрі

Нагадаємо, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження після публікації відео з побиттям військовослужбовця 155-ї бригади ЗСУ під час шикування в Дніпрі.

Інцидент стався 1 травня близько 16:00 на території тимчасового розташування підрозділу в Дніпрі. Оператор БПЛА під час шикування публічно принижував іншого військовослужбовця та завдав йому численних побоїв. Постраждалого госпіталізували до лікарні Дніпропетровської області з тілесними ушкодженнями.

Після побиття нападник самовільно залишив місце служби. Тривають заходи з його розшуку та затримання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Збройні сили України
Новини
У Дніпрі після атаки РФ постраждала людина та пошкоджено кілька будинків
У Дніпрі після атаки РФ постраждала людина та пошкоджено кілька будинків
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту