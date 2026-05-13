На Николаевщине военный застрелил двух побратимов во время ссоры

В Николаевской области правоохранители задержали военнослужащего, который застрелил двух побратимов во время ссоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Ночью 12 мая в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления поступило сообщение о смертельных огнестрельных ранениях двух военнослужащих на месте несения службы.

По указанному адресу работали следователи следственного управления, оперативники и криминалисты областного главка полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что накануне вечером 35-летний солдат вместе с другими военнослужащими в возрасте 58 и 38 -лет находились на службе.

Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры нападающий взял в руки закрепленное за ним автоматическое оружие и произвел выстрелы в сторону сослуживцев.

От полученных огнестрельных ранений пострадавшие погибли на месте. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления - автомат АК-74, стреляные гильзы и направили на экспертное исследование.

Оперативники доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За совершение умышленного убийства двух человек подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.