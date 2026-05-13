Главная » Новости » Происшествия

На Николаевщине военный застрелил двух побратимов во время ссоры

13:23 13.05.2026 Ср
2 мин
Конфликт возник во время распития алкоголя
aimg Татьяна Степанова
На Николаевщине военный застрелил двух побратимов во время ссоры Фото: на Николаевщине военный застрелил двух побратимов (Getty Images)
В Николаевской области правоохранители задержали военнослужащего, который застрелил двух побратимов во время ссоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Ночью 12 мая в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления поступило сообщение о смертельных огнестрельных ранениях двух военнослужащих на месте несения службы.

По указанному адресу работали следователи следственного управления, оперативники и криминалисты областного главка полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что накануне вечером 35-летний солдат вместе с другими военнослужащими в возрасте 58 и 38 -лет находились на службе.

Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры нападающий взял в руки закрепленное за ним автоматическое оружие и произвел выстрелы в сторону сослуживцев.

От полученных огнестрельных ранений пострадавшие погибли на месте. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления - автомат АК-74, стреляные гильзы и направили на экспертное исследование.

Оперативники доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За совершение умышленного убийства двух человек подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Избиение военного в Днепре

Напомним, недавно в сети появилось видео избиения военного во время построения в Днепре.

После инцидента военнослужащий, который избил другого военного, покинул часть и скрывался от правоохранителей. Впоследствии его разыскали в Кропивницком и передали следователям.

После распространения видео в соцсетях начала появляться непроверенная информация о нападавшем.

В частности, в сети утверждали, что к избиению якобы причастен командир бригады Станислав Лучанов. Однако в Сухопутные войска Вооруженных сил Украины и самой бригаде это опровергли.

В Военной службе правопорядка ВСУ подтвердили, что к избиению причастен солдат-оператор БпЛА.

После инцидента главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил служебную проверку.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Ермаку продолжают избирать меру пресечения: что происходит в суде
