На Николаевщине военный застрелил двух побратимов во время ссоры
В Николаевской области правоохранители задержали военнослужащего, который застрелил двух побратимов во время ссоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
Ночью 12 мая в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления поступило сообщение о смертельных огнестрельных ранениях двух военнослужащих на месте несения службы.
По указанному адресу работали следователи следственного управления, оперативники и криминалисты областного главка полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что накануне вечером 35-летний солдат вместе с другими военнослужащими в возрасте 58 и 38 -лет находились на службе.
Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры нападающий взял в руки закрепленное за ним автоматическое оружие и произвел выстрелы в сторону сослуживцев.
От полученных огнестрельных ранений пострадавшие погибли на месте. С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления - автомат АК-74, стреляные гильзы и направили на экспертное исследование.
Оперативники доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
За совершение умышленного убийства двух человек подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Избиение военного в Днепре
Напомним, недавно в сети появилось видео избиения военного во время построения в Днепре.
После инцидента военнослужащий, который избил другого военного, покинул часть и скрывался от правоохранителей. Впоследствии его разыскали в Кропивницком и передали следователям.
После распространения видео в соцсетях начала появляться непроверенная информация о нападавшем.
В частности, в сети утверждали, что к избиению якобы причастен командир бригады Станислав Лучанов. Однако в Сухопутные войска Вооруженных сил Украины и самой бригаде это опровергли.
В Военной службе правопорядка ВСУ подтвердили, что к избиению причастен солдат-оператор БпЛА.
После инцидента главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил служебную проверку.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.