Миколаїв під вогнем: дронова атака спричинила пожежі у будинках, є поранені

Чиновник зазначив, що російські загарбники для атаки на місто застосували ударні безпілотники.

"Внаслідок атаки "Шахедів" на Миколаїв виникла пожежа в двох житлових будинках", - йдеться в публікації Кіма у соцмережі.

Він також додав, що триває робота відповідних екстрених служб на місцях ворожої атаки.

Зазначимо, близько десятої години вечора у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік міста Миколаїв. Також військові закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено: обійшлося без жертв

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що через атаки фіксуються пошкодження в приватному секторі.

"Комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків. На щастя, обійшлось без жертв. Це найголовніше", - розповів міський голова.

Уточнення щодо наслідків: є постраждалі

За уточненими даними, які оприлюднив глава ОВА Кім, у Миколаєві - двоє постраждалих через російську повітряну атаку. Він розповів, що були поранені 49-річна жінка, яка госпіталізована, та 72-річна жінка, які допомога надана амбулаторно.

"Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль", - повідомив керівник ОВА.

Повітряні удари по Миколаєву

Зазначимо, це місто не рідко страждає через російські повітряні удари, для яких ворог застосовує як ракетне озброєння різних типів, так у дрони-камікадзе, зокрема іранського виробництва типу "Шахед" (їх росармія маркує як "Гєрань").

Так, наприклад, минулого разу війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву 28 січня, й тоді внаслідок обстрілу загинули дві жінки.

В середині лютого російські окупанти завдали ударів по ТЕС у Миколаєві, внаслідок чого без тепла опинилися десятки тисяч абонентів.

Також ми писали, що у ніч проти 16 лютого росіяни здійснили масовану атаку на Миколаїв - тоді були пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та постраждалий.