В ОВА уточнили наслідки атаки Росії на Миколаїв (фото)

Росіяни масовано атакували Миколаїв в ніч на 16 лютого. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ДСНС України.

"В ніч на 16 лютого ворог здійснив масовону атаку на місто. Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями", - розповів Кім.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік.

"Його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого - задовільний", - додав він.

Наслідки атаки РФ на Миколаїв

У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків.

Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Рятувальники показали наслідки атаки РФ на Миколаїв (t.me/dsns_telegram)