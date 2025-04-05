Николаев под огнем: дроновая атака вызвала пожары в домах, есть раненые

Чиновник отметил, что российские захватчики для атаки на город применили ударные беспилотники.

"В результате атаки "Шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах", - говорится в публикации Кима в соцсети.

Он также добавил, что продолжается работа соответствующих экстренных служб на местах вражеской атаки.

Отметим, около десяти часов вечера в Воздушных силах информировали о фиксации движения ударных беспилотников противника в сторону города Николаев. Также военные призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено: обошлось без жертв

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что из-за атак фиксируются повреждения в частном секторе.

"Коммунальные службы начнут ликвидацию последствий. К счастью, обошлось без жертв. Это самое главное", - рассказал городской голова.

Уточнение по поводу последствий: есть пострадавшие

По уточненным данным, обнародованным главой ОВА Ким, в Николаеве - двое пострадавших из-за российской воздушной атаки. Он рассказал, что были ранены 49-летняя госпитализированная женщина и 72-летняя женщина, которые помощь оказана амбулаторно.

"Возникли три пожара, которые уже ликвидированы. Повреждены семь частных домов и автомобиль", - сообщил руководитель ОВА.

Воздушные удары по Николаеву

Отметим, этот город не редко подвергается российским воздушным ударам, для которых враг применяет как ракетное вооружение различных типов, так и дроны-камикадзе, в частности иранского производства типа "Шахед" (их росармия маркирует как "Герань").

Так, например, в прошлый раз войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву 28 января, и тогда в результате обстрела погибли две женщины.

В середине февраля российские оккупанты нанесли удары по ТЭС в Николаеве, в результате чего без тепла оказались десятки тысяч абонентов.

Также мы писали, что в ночь на 16 февраля россияне совершили массированную атаку на Николаев - тогда были повреждения на объекте критической инфраструктуры и пострадавший.