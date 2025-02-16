Росіяни вдарили по ТЕС у Миколаєві: без тепла 46 тисяч абонентів
Російські війська вночі 16 лютого обстріляли теплову електростанцію у Миколаєві. Без тепла залишилися 46 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", - зазначив він.
Відповідні служби проводять ліквідацію наслідків ворожої атаки.
За словами Шмигаля, без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.
Глава уряду дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців Миколаєва.
Атака на Миколаїв
В ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Близько 1:00 у місті пролунали вибухи.
Пізніше місцева влада підтвердила удар по місту і уточнила, що російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.
Внаслідок атаки травмовано чоловіка 1960 року народження, його госпіталізували.
Відомо, що частина Миколаєва залишилася без тепла внаслідок атаки окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.