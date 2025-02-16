Росіяни вдарили по ТЕС у Миколаєві: без тепла 46 тисяч абонентів

Російські війська вночі 16 лютого обстріляли теплову електростанцію у Миколаєві. Без тепла залишилися 46 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", - зазначив він.

Відповідні служби проводять ліквідацію наслідків ворожої атаки.

За словами Шмигаля, без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Глава уряду дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців Миколаєва.