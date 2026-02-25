UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Миколаїв під ударом: Shahed і FPV-дрони атакували область

Фото: ППО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації в ніч на 25 лютого регіон зазнав кількох ворожих атак. Відомо, що всі об'єкти критичної інфраструктури залишаються під контролем, а постраждалих серед населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Миколаївської ОДА Віталія Кіма в мережі Telegram.

Читайте також: Трамп зробив гучну заяву про Україну в перші хвилини звернення до Конгресу

Нічні удари БПЛА по Миколаєву: що відомо

У ніч на 25 лютого і рано вранці противник застосував безпілотники типу "Shahed 131/136", завдаючи ударів по ключових об'єктах критичної і транспортної інфраструктури в Миколаєві та Вознесенському районі.

Незважаючи на масштабні атаки, інформація про постраждалих відсутня, об'єкти інфраструктури продовжують функціонувати.

Атаки FPV-дронів на Миколаївський район

У Миколаївському районі зафіксовано два удари FPV-дронів по Очаківській громаді. Унаслідок атак жертв серед цивільного населення немає, збиток інфраструктурі уточнюється.

Місцеві служби забезпечують контроль ситуації та оперативно реагують на будь-які наслідки атак.

Останні атаки підкреслюють триваючу загрозу з боку противника, зокрема використання різних типів безпілотників для дестабілізації критично важливих об'єктів.

Ситуація в області залишається напруженою, проте оперативні служби контролюють наслідки та вживають заходів для забезпечення безпеки жителів.

Нагадуємо, що після чотирьох років повномасштабної війни Росія залишила спроби великого наступу і повністю перейшла на стратегію поступового виснаження противника, відому як тактика "тисячі порізів".

Зазначимо, що в центральній частині Херсона під час проведення прибирання вулиць спрацював невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого дістали травм семеро співробітників комунальних служб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМиколаївДрони