Николаев под ударом: "Шахеды" и FPV-дроны атаковали область

Ночные удары БПЛА по Николаеву: что известно

В ночь на 25 февраля и ранним утром противник применил беспилотники типа "Shahed 131/136", нанося удары по объектам критической и транспортной инфраструктуры в Николаеве и Вознесенском районе.

Пострадавших нет.

Атаки FPV-дронов на Николаевский район

В Николаевском районе зафиксированы два удара FPV-дронов по Очаковской громаде. В результате атак жертв среди гражданского населения нет, ущерб инфраструктуре уточняется.

Местные службы обеспечивают контроль ситуации и оперативно реагируют на любые последствия атак.