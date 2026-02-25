Николаев под ударом: "Шахеды" и FPV-дроны атаковали область

Российские дроны атаковали Николаевщину. Под ударом оказалась критическая и транспортная инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Николаевской ОВА Виталия Кима в сети Telegram.
В ночь на 25 февраля и ранним утром противник применил беспилотники типа "Shahed 131/136", нанося удары по объектам критической и транспортной инфраструктуры в Николаеве и Вознесенском районе.
Пострадавших нет.
В Николаевском районе зафиксированы два удара FPV-дронов по Очаковской громаде. В результате атак жертв среди гражданского населения нет, ущерб инфраструктуре уточняется.
Местные службы обеспечивают контроль ситуации и оперативно реагируют на любые последствия атак.
Напоминаем, что после четырех лет полномасштабной войны Россия оставила попытки крупного наступления и полностью перешла на стратегию постепенного истощения противника, известную как тактика "тысячи порезов".
Отметим, что в центральной части Херсона при проведении уборки улиц сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего получили травмы семь сотрудников коммунальных служб.