Миколаїв першим в Україні запускає ШІ для контролю доріг: як працює технологія

Інноваційна технологія GLOCAL-EYEZ

У центрі проекту - інноваційна технологія GLOCAL-EYEZ, яка застосовує штучний інтелект для аналізу стану дорожньої інфраструктури.

Система збирає дані з вібрацій транспорту і знімків, зроблених смартфонами на муніципальних авто, автобусах і вантажівках. Алгоритми дають змогу автоматично оцінювати такі параметри, як міжнародний індекс рівності покриття (IRI), наявність тріщин, вибоїн, корозії огорож та інших пошкоджень.

Три ключові напрямки роботи системи

Аналіз профілю дороги

Платформа здатна точно визначати профіль покриття (IRI і рівність) на основі вібрацій, зафіксованих смартфоном. Алгоритми автоматично калібрують параметри автомобіля і відсікають шуми, домагаючись точності, порівнянної з лазерними дорожніми профайлерами.

Аналіз профілю дороги (фото: GLOCAL-EYEZ)

Виявлення аномалій

За допомогою технологій глибокого навчання система автоматично виявляє тріщини і вибоїни за зображеннями, знятими смартфоном (зокрема з відеореєстраторів). Пошкодження класифікуються за рівнями, а дані агрегуються за окремими ділянками доріг.

Виявлення аномалій (фото: GLOCAL-EYEZ)

Картографічний моніторинг

Результати аналізу відображаються на карті практично в режимі реального часу. На інтерактивній платформі можна бачити динаміку змін стану покриття і статистику, включно з гістограмами і часовими рядами.

Картографічний моніторинг (фото: GLOCAL-EYEZ)

Хмарна система та ефективність

Усі виявлені дефекти автоматично передаються в хмарну систему, де формується об'єктивна картина стану дорожньої мережі. Це дає змогу розставляти пріоритети ремонтів, ефективно розподіляти бюджети і спрямовувати ресурси в найпроблемніші ділянки.

Світова практика підтверджує ефективність такого підходу: технологія GLOCAL-EYEZ вже працює більш ніж у 300 муніципалітетах Японії і застосовується в 10 країнах світу.

Завдяки встановленню системи на патрульні автомобілі, автобуси і навіть сміттєвози, час інспекції вдалося скоротити на 30%, а ефективність ремонтів підвищити на 60%. У результаті витрати на утримання доріг можуть зменшитися до 80% порівняно з традиційними методами.

Впровадження в Україні

Миколаїв став першим містом в Україні, де впроваджується ця технологія у співпраці з міжнародними партнерами. До пілотного проекту також увійшли Вінниця, Житомир та Хмельницький, які стануть платформами для масштабування ініціативи та залучення нових інвестицій.

Ключові переваги проекту: