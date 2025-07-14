Навігатор як загроза. Вчені розповіли, як GPS може призвести до загибелі за кермом

Американські та німецькі вчені провели дослідження, в якому з'ясували, як і чому GPS-навігація може ставати причиною смертельних інцидентів. Мета роботи - зробити навігаційні системи безпечнішими та запобігти трагічним випадкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Так званий "синдром смерті за GPS" описує ситуації, коли люди сліпо дотримуються вказівок навігатора і опиняються в небезпечних або смертельних умовах. Класичні приклади: туристи, які заїжджають в океан, губляться в пустелі або застрягають у непрохідній місцевості.

Як зазначають дослідники, сучасні навігатори працюють не тільки на основі GPS-сигналу, а й із використанням інших сервісів, включно з Wi-Fi. Однак помилки системи або неправильна інтерпретація маршруту можуть мати тяжкі наслідки.

Основні причини інцидентів:

Відволікання уваги: один із водіїв збив велосипедиста, коли збільшував карту на екрані навігатора

Невірні команди: призводили до зіткнень з автомобілями, пішоходами та виїздів на зустрічну смугу

Повна сліпота до здорового глузду: один із водіїв проїхав 47 кілометрів по зустрічній смузі, повністю покладаючись на GPS

Невідповідність маршруту можливостям авто: позашляховик може впоратися з бездоріжжям, але спортивний автомобіль - ні

Ігнорування погодних умов: опади, туман і лід можуть перетворювати "рекомендований" маршрут на пастку.

Дослідження зафіксувало 52 випадки зі смертельними наслідками, а також безліч інцидентів з важкими травмами. При цьому більше половини пригод не призвели до загибелі, але могли закінчитися трагічно.

Порада вчених: перед поїздкою варто вивчити маршрут і пам'ятати, що GPS - лише помічник, а не заміна здоровому глузду й уважності.