ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Навігатор як загроза. Вчені розповіли, як GPS може призвести до загибелі за кермом

Понеділок 14 липня 2025 15:05
UA EN RU
Навігатор як загроза. Вчені розповіли, як GPS може призвести до загибелі за кермом Довіра до GPS може коштувати життя (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Американські та німецькі вчені провели дослідження, в якому з'ясували, як і чому GPS-навігація може ставати причиною смертельних інцидентів. Мета роботи - зробити навігаційні системи безпечнішими та запобігти трагічним випадкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Так званий "синдром смерті за GPS" описує ситуації, коли люди сліпо дотримуються вказівок навігатора і опиняються в небезпечних або смертельних умовах. Класичні приклади: туристи, які заїжджають в океан, губляться в пустелі або застрягають у непрохідній місцевості.

Як зазначають дослідники, сучасні навігатори працюють не тільки на основі GPS-сигналу, а й із використанням інших сервісів, включно з Wi-Fi. Однак помилки системи або неправильна інтерпретація маршруту можуть мати тяжкі наслідки.

Основні причини інцидентів:

  • Відволікання уваги: один із водіїв збив велосипедиста, коли збільшував карту на екрані навігатора
  • Невірні команди: призводили до зіткнень з автомобілями, пішоходами та виїздів на зустрічну смугу
  • Повна сліпота до здорового глузду: один із водіїв проїхав 47 кілометрів по зустрічній смузі, повністю покладаючись на GPS
  • Невідповідність маршруту можливостям авто: позашляховик може впоратися з бездоріжжям, але спортивний автомобіль - ні
  • Ігнорування погодних умов: опади, туман і лід можуть перетворювати "рекомендований" маршрут на пастку.

Дослідження зафіксувало 52 випадки зі смертельними наслідками, а також безліч інцидентів з важкими травмами. При цьому більше половини пригод не призвели до загибелі, але могли закінчитися трагічно.

Порада вчених: перед поїздкою варто вивчити маршрут і пам'ятати, що GPS - лише помічник, а не заміна здоровому глузду й уважності.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
GPS Аварія Водіння
Новини
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем