ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Google Maps з'явиться функція для водіїв, яка змінить навігацію: як вона працює

Вівторок 02 вересня 2025 15:35
UA EN RU
У Google Maps з'явиться функція для водіїв, яка змінить навігацію: як вона працює Нова функція Google Maps дасть змогу стежити за маршрутом без збоїв (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Якщо у вас коли-небудь навігація в Google Maps "скидалася" з екрана під час поїздки, нове експериментальне оновлення може виявитися корисним. Невелика група користувачів уже бачить на екрані сповіщення Live Updates, які закріплюють прогрес маршруту прямо під час руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Функцію вперше помітили кілька днів тому на платформі X (Twitter). Відтоді з'явилися підтвердження, що вона доступна не тільки в тестових збірках Android Canary.

Скріншоти з телефонів Pixel і Samsung на бета-версії Android 16 QPR2 показують сповіщення Maps з позначкою "Live Updates", що свідчить про розширення тестування Google.

У Google Maps з'явиться функція для водіїв, яка змінить навігацію: як вона працюєУ Google Maps з'явиться функція для водіїв, яка змінить навігацію: як вона працюєУ Google Maps з'явиться функція для водіїв, яка змінить навігацію: як вона працюєФункція Live Updates (фото: Android Authority)

"Live Updates" на Android дає змогу тримати важливу інформацію перед очима в постійному повідомленні. Вона не зникає і не зсувається в список повідомлень, що дає змогу швидко перевірити маршрут або час, що залишився в дорозі. Це особливо зручно для водіїв, які перемикаються на інші додатки під час руху.

Наразі функція доступна лише невеликій групі користувачів на Android, що вказує на обмежене тестування.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Додаток
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці