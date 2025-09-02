У Google Maps з'явиться функція для водіїв, яка змінить навігацію: як вона працює

Якщо у вас коли-небудь навігація в Google Maps "скидалася" з екрана під час поїздки, нове експериментальне оновлення може виявитися корисним. Невелика група користувачів уже бачить на екрані сповіщення Live Updates, які закріплюють прогрес маршруту прямо під час руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Функцію вперше помітили кілька днів тому на платформі X (Twitter). Відтоді з'явилися підтвердження, що вона доступна не тільки в тестових збірках Android Canary.

Скріншоти з телефонів Pixel і Samsung на бета-версії Android 16 QPR2 показують сповіщення Maps з позначкою "Live Updates", що свідчить про розширення тестування Google.

Функція Live Updates (фото: Android Authority)

"Live Updates" на Android дає змогу тримати важливу інформацію перед очима в постійному повідомленні. Вона не зникає і не зсувається в список повідомлень, що дає змогу швидко перевірити маршрут або час, що залишився в дорозі. Це особливо зручно для водіїв, які перемикаються на інші додатки під час руху.

Наразі функція доступна лише невеликій групі користувачів на Android, що вказує на обмежене тестування.