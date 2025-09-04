Николаев первым в Украине запускает ИИ для контроля дорог: как работает технология

Инновационная технология GLOCAL-EYEZ

В центре проекта - инновационная технология GLOCAL-EYEZ, которая применяет искусственный интеллект для анализа состояния дорожной инфраструктуры.

Система собирает данные с вибраций транспорта и снимков, сделанных смартфонами на муниципальных авто, автобусах и грузовиках. Алгоритмы позволяют автоматически оценивать такие параметры, как международный индекс ровности покрытия (IRI), наличие трещин, выбоин, коррозии ограждений и других повреждений.

Три ключевых направления работы системы

Анализ профиля дороги

Платформа способна точно определять профиль покрытия (IRI и ровность) на основе вибраций, зафиксированных смартфоном. Алгоритмы автоматически калибруют параметры автомобиля и отсекают шумы, добиваясь точности, сопоставимой с лазерными дорожными профайлерами.

Анализ профиля дороги (фото: GLOCAL-EYEZ)

Обнаружение аномалий

С помощью технологий глубокого обучения система автоматически выявляет трещины и выбоины по изображениям, снятым смартфоном (в том числе с видеорегистраторов). Повреждения классифицируются по уровням, а данные агрегируются по отдельным участкам дорог.

Обнаружение аномалий (фото: GLOCAL-EYEZ)

Картографический мониторинг

Результаты анализа отображаются на карте практически в режиме реального времени. На интерактивной платформе можно видеть динамику изменений состояния покрытия и статистику, включая гистограммы и временные ряды.

Картографический мониторинг (фото: GLOCAL-EYEZ)

Облачная система и эффективность

Все выявленные дефекты автоматически передаются в облачную систему, где формируется объективная картина состояния дорожной сети. Это позволяет расставлять приоритеты ремонтов, эффективно распределять бюджеты и направлять ресурсы в самые проблемные участки.

Мировая практика подтверждает эффективность такого подхода: технология GLOCAL-EYEZ уже работает более чем в 300 муниципалитетах Японии и применяется в 10 странах мира.

Благодаря установке системы на патрульные автомобили, автобусы и даже мусоровозы, время инспекции удалось сократить на 30%, а эффективность ремонтов повысить на 60%. В результате расходы на содержание дорог могут уменьшиться до 80% по сравнению с традиционными методами.

Внедрение в Украине

Николаев стал первым городом в Украине, где внедряется эта технология в сотрудничестве с международными партнерами. В пилотный проект также вошли Винница, Житомир и Хмельницкий, которые станут платформами для масштабирования инициативы и привлечения новых инвестиций.

Ключевые преимущества проекта: