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Миколаїв на добу може залишитися без води: в чому причина

Миколаїв, П'ятниця 25 липня 2025 17:12
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Миколаїв на добу може залишитися без води: в чому причина Фото: Миколаїв на добу може залишитися без води (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаєві з 29 по 30 липня може бути відсутнє водопостачання. Причина - планова заміна насосного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївводоканал".

"Для виконання робіт по заміні насосного обладнання в інфраструктурі водомереж міста орієнтовно з 08:00 29 липня по 07.00 30 липня можливо буде припинено водопостачання у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Рекомендовано, як і протягом всього терміну військового вторгнення, тримати вдома запас води на дві доби.

Зазначається, що остаточну інформацію буде оприлюднено 28 липня.

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві

Нагадаємо, Миколаїв вже понад три роки живе без водопостачання. У квітні 2022 року росіяни підірвали внутрішні мережі, які забезпечували Миколаїв водою.

Крім цього, Миколаїв, який знаходиться у відносній близькості від лінії фронту, періодично обстрілюється. У місті регулярно відключають світло, що позначається на роботі свердловин для видачі води.

Додамо, 14 липня у Миколаєві сталася аварія на об’єкті водопостачання. Спостерігалися перебої з водою.

У зв'язку з проблемами з водопостачанням у Миколаєві навіть тимчасово закривали дитсадки.

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Миколаїв Водопостачання
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