У Миколаєві перебої з водою: що сталося

У понеділок, 14 липня, у Миколаєві сталася аварія на об’єкті водопостачання. Жителів попередили про можливі перебої з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram .

Мешканців закликають запастися водою та слідкувати за оновленням.

За словами Кіма, аварійну ситуацію мають усунути протягом доби. На місці вже працюють ремонтні бригади, щоб відновити стабільне водопостачання для міста.

"Миколаїв. Відбулась аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Можливі перебої з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.

Проблеми з водопостачанням Миколаєва

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві почалися ще з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

У квітні 2022 року через знищення ворогом водогону "Дніпро-Миколаїв" у Херсонській області місто залишилося без централізованого постачання питної води. З травня того ж року у Миколаєві почали постачати технічну воду.

Проблема з водою також погіршилась після того, як російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Внаслідок цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Наразі мешканці Миколаєва отримують воду з резервного джерела, яке викликає чимало запитань щодо її якості та високого вмісту солей.

Увесь цей час державна та місцева влада шукали шляхи відновлення повноцінного питного водопостачання в місті.

Остаточне рішення було ухвалене у 2024 році: новий водогін прокладатимуть із Нової Одеси, а кошти на це передбачили у державному бюджеті.

Як миколаївці справляються в таких важких побутових умовах і як вирішується питання щодо відновлення водопостачання, - в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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