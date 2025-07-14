У Миколаєві перебої з водою: що сталося
У понеділок, 14 липня, у Миколаєві сталася аварія на об’єкті водопостачання. Жителів попередили про можливі перебої з водою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Миколаїв. Відбулась аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Можливі перебої з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.
За словами Кіма, аварійну ситуацію мають усунути протягом доби. На місці вже працюють ремонтні бригади, щоб відновити стабільне водопостачання для міста.
Мешканців закликають запастися водою та слідкувати за оновленням.
Проблеми з водопостачанням Миколаєва
Проблеми з водопостачанням у Миколаєві почалися ще з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
У квітні 2022 року через знищення ворогом водогону "Дніпро-Миколаїв" у Херсонській області місто залишилося без централізованого постачання питної води. З травня того ж року у Миколаєві почали постачати технічну воду.
Проблема з водою також погіршилась після того, як російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Внаслідок цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.
Наразі мешканці Миколаєва отримують воду з резервного джерела, яке викликає чимало запитань щодо її якості та високого вмісту солей.
Увесь цей час державна та місцева влада шукали шляхи відновлення повноцінного питного водопостачання в місті.
Остаточне рішення було ухвалене у 2024 році: новий водогін прокладатимуть із Нової Одеси, а кошти на це передбачили у державному бюджеті.
Як миколаївці справляються в таких важких побутових умовах і як вирішується питання щодо відновлення водопостачання, - в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
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