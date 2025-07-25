ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Николаев на сутки может остаться без воды: в чем причина

Николаев, Пятница 25 июля 2025 17:12
UA EN RU
Николаев на сутки может остаться без воды: в чем причина Фото: Николаев на сутки может остаться без воды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве с 29 по 30 июля может отсутствовать водоснабжение. Причина - плановая замена насосного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевводоканал".

"Для выполнения работ по замене насосного оборудования в инфраструктуре водосетей города ориентировочно с 08:00 29 июля по 07.00 30 июля возможно будет прекращено водоснабжение в Николаеве", - говорится в сообщении.

Рекомендовано, как и в течение всего срока военного вторжения, держать дома запас воды на двое суток.

Отмечается, что окончательная информация будет обнародована 28 июля.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

Напомним, Николаев уже более трех лет живет без водоснабжения. В апреле 2022 года россияне взорвали внутренние сети, которые обеспечивали Николаев водой.

Кроме этого, Николаев, который находится в относительной близости от линии фронта, периодически обстреливается. В городе регулярно отключают свет, что сказывается на работе скважин для выдачи воды.

Добавим, 14 июля в Николаеве произошла авария на объекте водоснабжения. Наблюдались перебои с водой.

В связи с проблемами с водоснабжением в Николаеве даже временно закрывали детсады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Водоснабжение
Новости
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте