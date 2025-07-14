У Миколаєві тимчасово закривають дитсадки: в чому причина

У Миколаєві з 15 липня тимчасово закривають більшість дитячих садків через проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Миколаївської міської ради.

"З 15 липня більшість закладів дошкільної освіти Миколаєва тимчасово не працюватимуть через аварійну ситуацію з централізованим водопостачанням у місті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вимушене, але цілком необхідне рішення, адже системи очищення води працюють на централізованій системі водопостачання. Без питної води неможливо забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов та безпечне перебування дітей у закладі.

Разом із тим, деякі заклади, які мають автономне водопостачання, продовжать працювати у звичному режимі. Це дитсадки № 92, 99, 112, 147.

"Про відновлення роботи інших садочків буде повідомлено одразу після відновлення водопостачання. Управління освіти міської ради тримає ситуацію на контролі та співпрацює з відповідними службами", - додали у міськраді.