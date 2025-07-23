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У Миколаєві зникало світло: що відомо

Ілюстративне фото: Миколаїв залишився без світла (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У Миколаєві ввечері, 23 липня, у низці районів пропадало світло. Причина події з'ясовується.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він не прокоментував, через що могло зникнути світло в певних районах міста. Мер підкреслив, що ситуація з'ясовується.

"Друзі, у деяких районах міста відсутня електроенергія. Ми з'ясовуємо причину і тримаємо зв'язок з обленерго", - підтвердив Сєнкевич.

Мер Миколаєва пообіцяв, що проінформує населення одразу, щойно з'явиться оновлена інформація щодо відсутності світла.

Пізніше надійшла інформація про те, що світло повернули в райони, де воно зникло. Причину не назвали.

"Дякую всім за розуміння і терпіння, а працівникам за швидке відновлення. Тиху ніч", - сказав Сенкевич.

Українські міста без світла 23 липня

У ніч на 23 липня без електроенергії також залишилися жителі в Сумах. Це сталося через чергову російську атаку за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед".

В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.

Також на Полтавську область обрушилася негода, через яку в низці населених пунктів зникло світло.

Крім того, у Сумській області обмежили подачу електроенергії на тлі чергової російської атаки ввечері.

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