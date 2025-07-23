У Миколаєві зникало світло: що відомо

У Миколаєві ввечері, 23 липня, у низці районів пропадало світло. Причина події з'ясовується.
Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Він не прокоментував, через що могло зникнути світло в певних районах міста. Мер підкреслив, що ситуація з'ясовується.
"Друзі, у деяких районах міста відсутня електроенергія. Ми з'ясовуємо причину і тримаємо зв'язок з обленерго", - підтвердив Сєнкевич.
Мер Миколаєва пообіцяв, що проінформує населення одразу, щойно з'явиться оновлена інформація щодо відсутності світла.
Пізніше надійшла інформація про те, що світло повернули в райони, де воно зникло. Причину не назвали.
"Дякую всім за розуміння і терпіння, а працівникам за швидке відновлення. Тиху ніч", - сказав Сенкевич.
У ніч на 23 липня без електроенергії також залишилися жителі в Сумах. Це сталося через чергову російську атаку за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед".
В ОВА повідомляли, що ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури. Через відключення світла деякі медустанови працювали на генераторах.
Також на Полтавську область обрушилася негода, через яку в низці населених пунктів зникло світло.
Крім того, у Сумській області обмежили подачу електроенергії на тлі чергової російської атаки ввечері.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.