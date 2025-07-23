В Николаеве пропадал свет: что известно

В Николаеве вечером, 23 июля, в ряде районов пропадал свет. Причина произошедшего выясняется.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Он не прокомментировал, из-за чего мог пропасть свет в определенных районах города. Мэр подчеркнул, что ситуация выясняется.
"Друзья, в некоторых районах города отсутствует электроэнергия. Мы выясняем причину и держим связь с облэнерго", - подтвердил Сенкевич.
Мэр Николаева пообещал, что проинформирует население сразу, как только появится обновленная информация относительно отсутствия света.
Позже поступила информация о том, что свет вернули в районы, где он пропал. Причину не назвали.
"Благодарю всех за понимание и терпение, а работников за быстрое восстановление. Тихую ночь", - сказал Сенкевич.
В ночь на 23 июля без электроэнергии также остались жители в Сумах. Это произошло из-за очередной российской атаки при помощи ударных беспилотников типа "Шахед".
В ОВА сообщали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Из-за отключений света некоторые медучреждения работали на генераторах.
Также на Полтавскую область обрушилась непогода, из-за которой в ряде населенных пунктов пропал свет.
Кроме того, в Сумской области ограничили подачу электроэнергии на фоне очередной российской атаки вечером.
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