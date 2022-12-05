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У Миколаєві збільшилася кількість жителів на 10%. Мер розповів, скільки людей повернулися

Фото: у Миколаєві збільшилася кількість жителів на 10% (Getty Image)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві наразі проживає близько половини мешканців від довоєнного часу. При цьому після деокупації Херсона кількість жителів зросла на 10%.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, після звільнення Херсона, у Миколаєві стало набагато тихіше. З дня деокупації було одне бомбардування, внаслідок якого сталось руйнування одного під'їзду житлового будинку та загинуло семеро людей. Також було ще кілька ударів за містом.

"Що стосується Миколаєва, майже три тижні в нас тихо, тому люди почали повертатися, кількість машин збільшилась. До цього часу ми реєстрували близько 220-230 тисяч, зараз ми бачимо, що кількість жителів зросла до 250 тисяч", - сказав Сєнкевич.

Так, за кількістю та об'ємом скидань каналізаційної води, можна сказати, що у Миколаєві приблизно половина мешканців від довоєнного часу.

"Збільшилась кількість побутового сміття і, власне, кількість телефонів, за інформацією від мобільних операторів, також збільшилась на 10%, тобто до 250 тисяч", - додав мер.

Проте Сєнкевич рекомендую ще почекати із поверненням у місто. За його словами, наразі росіяни перегруповуються та змінюють свої позиції.

Нагадаємо, с сьогоднішнього дня у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе запустити воду до Миколаєва. Проте окупанти пошкодили насосну станцію, тому відновлення постачання води в Миколаїв затягнеться.

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