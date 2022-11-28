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Відновлення постачання води в Миколаїв затягнеться. Росіяни пошкодили насосну станцію

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 17:07
Відновлення постачання води в Миколаїв затягнеться. Росіяни пошкодили насосну станцію Фото: поки що до Миколаєва надходить технічна вода (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Під час ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили насосну станцію комунального підприємства "Миколаївводоканал", яка розташована в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Міський голова попереджає мешканців Миколаєва, що міські комунальні служби змушені подавати технічну воду з Бузького лиману ще протягом невизначеного часу.

"Так, ми всі чекали деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених наших земель. Після цього оперативно, буквально за тиждень, відремонтували водогін. Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням", - підкреслив Сєнкевич.

У суботу, 26 листопада, стало відомо, що енергетики відновили високовольтну лінію на деокупованій території. Це давало змогу налагодити водопостачання в Миколаєві, проте наразі через ракетні обстріли знову у місті виникла проблема з питною водою.

Сєнкевич запевнив, що служби продовжують ремонтувати мережі, які нищить солона вода. Щойно безпекова ситуація дозволить відновити ремонтні роботи на самій насосній станції, міський голова обіцяв "повернути Миколаєву питну воду".

Нагадаємо, Віталій Кім заявив, що у Миколаєві повністю відновити постачання питної води зможуть після ремонту електромереж у Херсонській області.

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.

Також раніше ми писали, як використовувати воду після тривалого відключення.

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