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В Николаеве увеличилось количество жителей на 10%. Мэр рассказал, сколько людей вернулось

Фото: в Николаеве увеличилось количество жителей на 10% (Getty Image)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

В Николаеве проживает около половины жителей от довоенного времени. При этом после деоккупации Херсона количество жителей выросло на 10%.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, после освобождения Херсона в Николаеве стало гораздо тише. Со дня деоккупации была одна бомбардировка, в результате которой произошло разрушение одного подъезда жилого дома и погибли семь человек. Также было еще несколько ударов по городу.

"Что касается Николаева, почти три недели у нас тихо, поэтому люди начали возвращаться, количество машин увеличилось. К этому времени мы регистрировали около 220-230 тысяч, сейчас мы видим, что количество жителей возросло до 250 тысяч", - сказал Сенкевич.

Так, по количеству и объему сбросов канализационной воды можно сказать, что в Николаеве примерно половина жителей от довоенного времени.

"Увеличилось количество бытового мусора и, собственно, количество телефонов, по информации от мобильных операторов, также увеличилось на 10%, то есть до 250 тысяч", - добавил мэр.

Однако Сенкевич рекомендую еще подождать с возвращением в город. По его словам, россияне перегруппировываются и меняют свои позиции.

Напомним, с сегодняшнего дня в Николаевской области планируется пересмотреть графики отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили высоковольтную линию, которая поможет запустить воду в Николаев. Однако оккупанты повредили насосную станцию, поэтому возобновление поставки воды в Николаев затянется.

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