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Без світла 4 години. Кім пообіцяв переглянути графіки відключень у Миколаєві

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Миколаїв, Субота 03 грудня 2022 13:31
Без світла 4 години. Кім пообіцяв переглянути графіки відключень у Миколаєві Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії. Не виключено, що світло в регіоні не буде по 4 години кожні 2-4 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"З понеділка вимагатиму від "Обленерго" перегляду графіків по області. Швидше за все відключення будуть по 4 години з подачею світла 2-4 години", - розповів він.

За словами глави регіону, ліміти на область дають невеликі, з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Зокрема, як зазначив Кім, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".

"Генерація зростає. Треба терпіти", - констатував він.

Як повідомлялося, у Львові та області продовжуються аварійні відключення світла. Зараз світло вимикають кожні 4:00 по 8:00. Енергетики попереджають, що термін відключення світла може досягати навіть 9 годин, графіки відключень, які були запроваджені раніше - не діють.

Нагадаємо, під час ракетної атаки України 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури.

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