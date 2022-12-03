Без світла 4 години. Кім пообіцяв переглянути графіки відключень у Миколаєві
Із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії. Не виключено, що світло в регіоні не буде по 4 години кожні 2-4 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"З понеділка вимагатиму від "Обленерго" перегляду графіків по області. Швидше за все відключення будуть по 4 години з подачею світла 2-4 години", - розповів він.
За словами глави регіону, ліміти на область дають невеликі, з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Зокрема, як зазначив Кім, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".
"Генерація зростає. Треба терпіти", - констатував він.
Як повідомлялося, у Львові та області продовжуються аварійні відключення світла. Зараз світло вимикають кожні 4:00 по 8:00. Енергетики попереджають, що термін відключення світла може досягати навіть 9 годин, графіки відключень, які були запроваджені раніше - не діють.
Нагадаємо, під час ракетної атаки України 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури.
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