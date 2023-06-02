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У Миколаєві вже другий день немає водопостачання: мешканцям видають воду зі свердловин

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Миколаїв, П'ятниця 02 червня 2023 12:54
У Миколаєві вже другий день немає водопостачання: мешканцям видають воду зі свердловин Ілюстративне фото: у Миколаєві вже другий день немає водопостачання (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві вже другий день немає централізованого водопостачання. Через це жителям видають воду зі свердловин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївоблтеплоенерго" та "Миколаївводоканал".

Так, "Миколаївводоканал" повідомляє, що у місті відсутнє централізоване водопостачання у зв'язку з технічними причинами.

Вони надали перелік адрес точок видачі безкоштовної очищеної води зі свердловин, а також технічної води.

Вчора "Миколаївводоканал" повідомляв, що на насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема. Через це воду подавали або з пониженим тиском, або вона була повністю відсутня.

Вода у Миколаєві

Зазначимо, що у місті часто трапляються аварії на водопровідній мережі, через що мешканці залишаються без водопостачання.

Наприклад, така ситуація була 12 квітня - містяни цілий день були без води.

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