В Николаеве уже второй день нет водоснабжения: жителям выдают воду из скважин
В Николаеве уже второй день нет централизованного водоснабжения. Поэтому жителям выдают воду из скважин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблтеплоэнерго" и "Николаевводоканал".
Так, "Николаевводоканал" сообщает, что в городе отсутствует централизованное водоснабжение в связи с техническими причинами.
Они предоставили перечень адресов точек выдачи бесплатной очищенной воды из скважин, а также технической воды.
Вчера "Николаевводоканал" сообщал, что на насосных станциях водопровода возникла техническая проблема. Из-за этого воду подавали либо с пониженным давлением, либо она полностью отсутствовала.
Вода в Николаеве
Отметим, что в городе часто случаются аварии на водопроводной сети, из-за чего жители остаются без водоснабжения.
Например, такая ситуация была 12 апреля - горожане целый день были без воды.
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