Частина Миколаєва без води через аварію: коли відновлять

Частина Миколаєва сьогодні, 12 квітня, залишилася без водопостачання. У місті сталася аварія на водопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївводоканал".

За попередніми даними, води немає у будинках, розташованих по проспекту Героїв України від вулиці Архітектора Старова до вулиці Оберегова.

Комунальники зазначають, що аварію на водопровідній мережі можуть ліквідувати до 20:00, після цього у місті повністю відновлять водопостачання.

Нагадаємо, у Миколаївській області змінили тривалість комендантської години. Тепер вона триває з опівночі до 05:00.

Також зазначимо, що в ніч на 12 квітня російські окупанти знову обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, автівки та інша інфраструктура.

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