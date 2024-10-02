У Миколаєві скасували плату за проїзд в автобусах для школярів

Школярі у Миколаєві зможуть їздити на міських автобусах безкоштовно із жовтня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міського голову Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Виконком Миколаївської міської ради під час позачергового засідання ухвалив рішення про безкоштовний проїзд для школярів у комунальних автобусах міста. Як повідомив міський голова, школярі зможуть користуватися безкоштовним транспортом протягом всього року за наявності учнівського квитка.
Це рішення діятиме на період воєнного стану в Україні. Раніше учням 1-11 класів у Миколаєві вже було надано право безкоштовного проїзду в трамваях та тролейбусах. Тепер додали таку можливість і для автобусів.
Щоб безкоштовно проїхати в автобусі, школярі повинні мати при собі учнівські квитки для пред'явлення водіям та контролерам.
Раніше РБК-Україна розповідало, що плату за проїзд у міському транспорті відмінили для столичних школярів. Учні київських шкіл отримали можливість безоплатно їздити у громадському транспорті із 1 вересня 2024 року. Школярі можуть користуватися як звичайним учнівським квитком, так і цифровим.
Також ми писали, що у деяких українських містах вирішили підвищити вартість проїзду у міському транспорті. Так, з літа квитки подорожчали у транспорті Вінниці та Івано-Франківська. У Кременчуці Полтавської області з 1 жовтня суттєво підвищили вартість проїзду в тролейбусах. Ціна квитка перевищує вартість проїзду в Києві. Ми розповідали, чи торкнеться підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті Києва.
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