В Николаеве отменили плату за проезд в автобусах для школьников

Исполком Николаевского городского совета на внеочередном заседании принял решение о бесплатном проезде для школьников в коммунальных автобусах города. Как сообщил мэр, школьники смогут пользоваться бесплатным транспортом в течение всего года при наличии ученического билета.

Это решение будет действовать на период военного положения в Украине. Ранее учащимся 1-11 классов в Николаеве уже было предоставлено право бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах. Теперь добавили такую возможность и для автобусов.

Чтобы бесплатно проехать в автобусе, школьники должны иметь при себе ученические билеты для предъявления водителям и контролерам.