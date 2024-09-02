У Києві громадський транспорт для учнів знову став безоплатним: що для цього потрібно

З 1 вересня в Києві громадянський транспорт знову стає безоплатним для учнів. Втім, для цього необхідно мати при собі учнівський квиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київ Цифровий" .

Як замовити учнівський квиток:

у застосунку "Київ Цифровий" оберіть сервіс "Замовлення учнівського";

заповніть дані учня та замовте цифровий квиток;

отримайте номер, а також пін-код учнівського після того, як навчальний заклад підтвердить дані;

додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

"Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий", - додає Telegram-канал.

Також, якщо у вас немає смартфона, можна замовити пластиковий учнівський проїзний на додачу до цифрового.

Навчальний рік 2024-2025

В кінці липня Кабінет міністрів України затвердив початок та кінець навчального року. Відповідно до рішення, навчання триватимете з 2 вересня до 30 червня 2025 року.

Тим часом Міністерство освіт та науки (МОН) заявляло про запровадження нової програма "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до навчання в школах.

Також РБК-Україна розповідало й про те, як працюватимуть столичні школи в умовах повномасштабної війни.