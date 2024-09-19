Дорожче, ніж у Києві. В одному з міст Полтавської області суттєво зросте вартість проїзду

У місті Кременчук Полтавської області з 1 жовтня значно виросте вартість проїзду у тролейбусах. Ціна квитка буде більшою, ніж у Києві.

Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на онлайн-трансляцію засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 вересня.

Починаючи із жовтня за проїзд у тролейбусах Кременчука доведеться заплатити 12 гривень, зараз вартість становить 10 гривень. Зазначимо, що у Києві станом на 19 вересня квиток на тролейбус коштує 8 гривень.

Також у Кременчуці є можливість придбати проїзний квиток, вартість якого становитиме:

учнівський – 200 грн на місяць

студентський – 230 грн на місяць

для громадян – 600 грн на місяць

для підприємств, установ та організацій – 1000 грн на місяць

комбіновані для населення (тролейбус та автобус) – 800 грн на місяць

Рішення про підвищення вартості проїзду підтримали усі члени виконкому, які були присутні на засіданні.

Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснював, що тарифи на проїзд у тролейбусах доведеться підняти через підвищення тарифів на електроенергію.