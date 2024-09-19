ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дорожче, ніж у Києві. В одному з міст Полтавської області суттєво зросте вартість проїзду

Четвер 19 вересня 2024 12:03
UA EN RU
Дорожче, ніж у Києві. В одному з міст Полтавської області суттєво зросте вартість проїзду Фото: Тролейбуси у Кременчуці (Кременчуцька міська рада)
Автор: Тетяна Веремєєва

У місті Кременчук Полтавської області з 1 жовтня значно виросте вартість проїзду у тролейбусах. Ціна квитка буде більшою, ніж у Києві.

Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на онлайн-трансляцію засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 вересня.

Починаючи із жовтня за проїзд у тролейбусах Кременчука доведеться заплатити 12 гривень, зараз вартість становить 10 гривень. Зазначимо, що у Києві станом на 19 вересня квиток на тролейбус коштує 8 гривень.

Також у Кременчуці є можливість придбати проїзний квиток, вартість якого становитиме:

  • учнівський – 200 грн на місяць
  • студентський – 230 грн на місяць
  • для громадян – 600 грн на місяць
  • для підприємств, установ та організацій – 1000 грн на місяць
  • комбіновані для населення (тролейбус та автобус) – 800 грн на місяць

Рішення про підвищення вартості проїзду підтримали усі члени виконкому, які були присутні на засіданні.

Раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький пояснював, що тарифи на проїзд у тролейбусах доведеться підняти через підвищення тарифів на електроенергію.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві тестують систему безквиткового проїзду у громадському транспорті. Функціонал нового сервісу вже готовий і проходить випробування на кількох маршрутах "Київпастрансу". Нова система дозволяє пасажирам здійснювати поїздку без паперових квитків – достатньо зайти в мобільний застосунок, оплатити проїзд і поїхати. Валідатори при цьому не потрібні, оскільки процес відбувається через самовалідацію.

Також ми писали, яке покарання передбачене в Україні за неоплачений проїзд у громадському транспорті. Передбачено адміністративну відповідальність, що означає можливість отримати штраф прямо на місці. Юристи підкреслюють, що контролери мають діяти згідно з правилами: під час перевірки вони повинні показати службові посвідчення, а при накладенні штрафу – видавати квитанцію встановленого зразка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тролейбус
NEWS
Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком
Збій у "Київстар": в компанії розповіли, коли вирішать проблему зі зв'язком
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії