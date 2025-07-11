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Десятки вибухів пролунали над Харківщиною: що відомо

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 01:58
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Десятки вибухів пролунали над Харківщиною: що відомо Фото: Дронова атака на Харківщину (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Близько 1 години ночі 11 липня в Чугуївській громаді Харківської області було гучно. У регіоні на момент цього була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Дійсно, о 00:41 у м. Харків та Харківській територіальній громаді було оголошено повітряну тривогу. За повідомленням Повітряних сил України, регіон атакували ворожі БпЛА типу Shahed.

А вже о 1:22 стало відомо, що близько десятка вибухів пролунали у Чугуївській громаді на Харківщині.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня окупанти атакували Україну 728 безпілотниками типу "Шахед" і "Гербер". Наступної ночі, 10 липня, ворог знову випустив по країні 397 ударних дронів Shahed та дронів-приманок. В результаті за два дні загальна кількість запущених безпілотників сягнула 1125.

До речі, експерт з авіації Валерій Романенко закликав не піддаватися паніці через повідомлення про тисячі дронів на добу, назвавши це перебільшенням. Він запропонував порівняти реальні статистичні дані запусків БПЛА за перші десять днів липня і червня.

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Вибух Атака дронів
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