ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Миколаєві скоро з’явиться питна вода з-під крана: Віталій Кім назвав терміни

П'ятниця 07 листопада 2025 12:03
UA EN RU
У Миколаєві скоро з’явиться питна вода з-під крана: Віталій Кім назвав терміни Фото: Питна вода з-під крана (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже через 2-4 тижні. Саме стільки потрібно, щоб завершити налаштування очисних споруд і отримати офіційні лабораторні підтвердження якості.

РБК-Україна повідомляє, що про це інтерв’ю НовиниLIVE розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вода в системі вже значно чистіша, і мешканці самі це помічають. Дехто навіть проводить власні експерименти - набрана вода стоїть місяцями без осаду.

Попри це, офіційно визнавати воду питною поки що не можуть. У місті доробляють два рівні очистки, а лабораторії мають підтвердити параметри за місцевими стандартами. За київським ДСТУ така вода вже вважається питною.

"У Києві 12 основних параметрів, у нас один поки трохи випадає. Але за якістю ми не гірші - просто маємо довести відповідність місцевим нормам", - зазначив Кім.

Водночас у місті продовжується витіснення старої води з труб, тому її якість різниться по районах: у центрі вона вже чиста, а на околицях ще може бути змішаною.

До офіційного запуску питної води миколаївці можуть отримувати її безкоштовно у пунктах роздачі, які продовжують роботу.

Нагадаємо, у жовтні нинішнього року у Миколаєві вперше з 2022 року відновили централізоване постачання прісної води після знищення старого водогону росіянами. Місто отримує воду з нового трубопроводу протяжністю 136 км, який уже під’єднано до очисних споруд.

Російські війська підірвали водопровід, який подавав питну воду до Миколаєва, у квітні 2022 року. Аналіз супутникових знімків показав російську техніку біля місць підривів, де було втрачено близько 40 мільйонів літрів води. Експерти та ООН вважають це умисним знищенням цивільної інфраструктури й порушенням міжнародного гуманітарного права.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Водопостачання Виталий Ким
Новини
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Графіки відключень на 7 листопада: де і коли не буде світла (список)
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України