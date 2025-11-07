У Миколаєві скоро з’явиться питна вода з-під крана: Віталій Кім назвав терміни
Питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже через 2-4 тижні. Саме стільки потрібно, щоб завершити налаштування очисних споруд і отримати офіційні лабораторні підтвердження якості.
РБК-Україна повідомляє, що про це інтерв’ю НовиниLIVE розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, вода в системі вже значно чистіша, і мешканці самі це помічають. Дехто навіть проводить власні експерименти - набрана вода стоїть місяцями без осаду.
Попри це, офіційно визнавати воду питною поки що не можуть. У місті доробляють два рівні очистки, а лабораторії мають підтвердити параметри за місцевими стандартами. За київським ДСТУ така вода вже вважається питною.
"У Києві 12 основних параметрів, у нас один поки трохи випадає. Але за якістю ми не гірші - просто маємо довести відповідність місцевим нормам", - зазначив Кім.
Водночас у місті продовжується витіснення старої води з труб, тому її якість різниться по районах: у центрі вона вже чиста, а на околицях ще може бути змішаною.
До офіційного запуску питної води миколаївці можуть отримувати її безкоштовно у пунктах роздачі, які продовжують роботу.
Нагадаємо, у жовтні нинішнього року у Миколаєві вперше з 2022 року відновили централізоване постачання прісної води після знищення старого водогону росіянами. Місто отримує воду з нового трубопроводу протяжністю 136 км, який уже під’єднано до очисних споруд.
Російські війська підірвали водопровід, який подавав питну воду до Миколаєва, у квітні 2022 року. Аналіз супутникових знімків показав російську техніку біля місць підривів, де було втрачено близько 40 мільйонів літрів води. Експерти та ООН вважають це умисним знищенням цивільної інфраструктури й порушенням міжнародного гуманітарного права.