У Миколаєві скоро з’явиться питна вода з-під крана: Віталій Кім назвав терміни

Питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже через 2-4 тижні. Саме стільки потрібно, щоб завершити налаштування очисних споруд і отримати офіційні лабораторні підтвердження якості.

РБК-Україна повідомляє, що про це інтерв’ю НовиниLIVE розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вода в системі вже значно чистіша, і мешканці самі це помічають. Дехто навіть проводить власні експерименти - набрана вода стоїть місяцями без осаду.

Попри це, офіційно визнавати воду питною поки що не можуть. У місті доробляють два рівні очистки, а лабораторії мають підтвердити параметри за місцевими стандартами. За київським ДСТУ така вода вже вважається питною.

"У Києві 12 основних параметрів, у нас один поки трохи випадає. Але за якістю ми не гірші - просто маємо довести відповідність місцевим нормам", - зазначив Кім.

Водночас у місті продовжується витіснення старої води з труб, тому її якість різниться по районах: у центрі вона вже чиста, а на околицях ще може бути змішаною.

До офіційного запуску питної води миколаївці можуть отримувати її безкоштовно у пунктах роздачі, які продовжують роботу.