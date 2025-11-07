ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Николаеве скоро появится питьевая вода из-под крана: Виталий Ким назвал сроки

Пятница 07 ноября 2025 12:03
UA EN RU
В Николаеве скоро появится питьевая вода из-под крана: Виталий Ким назвал сроки Фото: Питьевая вода из-под крана (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Питьевая вода в кранах николаевцев может появиться уже через 2-4 недели. Именно столько нужно, чтобы завершить настройку очистных сооружений и получить официальные лабораторные подтверждения качества.

РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью NewsLIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, вода в системе уже значительно чище, и жители сами это замечают. Некоторые даже проводят собственные эксперименты - набранная вода стоит месяцами без осадка.

Несмотря на это, официально признавать воду питьевой пока не могут. В городе дорабатывают два уровня очистки, а лаборатории должны подтвердить параметры по местным стандартам. По киевскому ДСТУ такая вода уже считается питьевой.

"В Киеве 12 основных параметров, у нас один пока немного выпадает. Но по качеству мы не хуже - просто должны доказать соответствие местным нормам", - отметил Ким.

В то же время в городе продолжается вытеснение старой воды из труб, поэтому ее качество различается по районам: в центре она уже чистая, а на окраинах еще может быть смешанной.

До официального запуска питьевой воды николаевцы могут получать ее бесплатно в пунктах раздачи, которые продолжают работу.

Напомним, в октябре нынешнего года в Николаеве впервые с 2022 года возобновили централизованное снабжение пресной воды после уничтожения старого водопровода россиянами. Город получает воду из нового трубопровода протяженностью 136 км, который уже подключен к очистным сооружениям.

Российские войска взорвали водопровод, который подавал питьевую воду в Николаев, в апреле 2022 года. Анализ спутниковых снимков показал российскую технику возле мест подрывов, где было потеряно около 40 миллионов литров воды. Эксперты и ООН считают это умышленным уничтожением гражданской инфраструктуры и нарушением международного гуманитарного права.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Водоснабжение Виталий Ким
Новости
Графики отключений на 7 ноября: где и когда не будет света (список)
Графики отключений на 7 ноября: где и когда не будет света (список)
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины