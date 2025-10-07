У Миколаєві вперше з 2022 року з кранів тече вода, але є нюанс

У Миколаєві вперше з 2022 року відновили централізоване постачання прісної води. На початку повномасштабного вторгнення росіяни підірвали ключовий магістральний водогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням віцепремʼєра Олексія Кулебу та мера міста Олександра Сєнкевича.

Як розповів Кулеба, для того, щоб повернути людям доступ до прісної води було побудовано новий водогін. Зокрема, повністю збудовано новий трубопровід протяжністю 136 км - у дві нитки по 67,9 км кожна. Встановлено насосні станції.

"У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Сьогодні прісна вода надходить до споживачів", - повідомив Кулеба.

Він зауважив, що нова система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах війни, а кабельні лінії прокладені під землею. Також є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.

Водночас Сєнкевич повідомив, що водогін уже під’єднано до очисних споруд водоканалу. Однак у самих трубах міста вода поступово змінюватиметься.

Саме тому наразі воду з крана не можна вживати.

"Триває промивання мереж. Найближчим часом будемо відкривати гідранти, тому не дивуйтеся, якщо побачите "витоки". Це планові роботи, не аварії", - повідомив він.