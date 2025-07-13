В Миколаєві пролунав вибух під час атаки дронів: над містом підіймається чорний дим

Удари Росії 13 липня

Зауважимо, що російські війська 13 липня знову атакували низку українських міст. Вдень під обстрілом опинилися Суми - частина міста залишилася без електропостачання, у тому числі три лікарні, які є критично важливими об'єктами інфраструктури.

На території Сумської області ворожий дрон атакував цивільних, які пересувалися мотоблоком між громадами. Внаслідок удару загинув 57-річний чоловік, його брат отримав поранення.

У ніч на 13 липня російські дрони вдарили по Слов’янську. За повідомленням місцевої влади, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок і лікарню. Постраждав 13-річний хлопчик.

Крім того, в місті Самар на Дніпропетровщині було зафіксовано ворожий удар. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування, однак офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Також вночі росіяни обстріляли Херсон. У результаті обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців.

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