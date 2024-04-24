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У Миколаєві пролунав вибух. Мер каже, що він не пов'язаний з обстрілом РФ

Миколаївська область, Середа 24 квітня 2024 19:56
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У Миколаєві пролунав вибух. Мер каже, що він не пов'язаний з обстрілом РФ Фото: у Миколаєві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаєві ввечері середи, 24 квітня, пролунав вибух. У місті не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Вибух не пов'язаний з ворожим прильотом. На місці працюють аварійні служби. Будинки поруч не пошкоджено", - повідомив Сєнкевич.

Обстріл України 24 квітня

Сьогодні зранку в Одесі пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти завдали по місту ракетного удару.

Внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка. Вона у стані середнього ступеня тяжкості перебуває у лікарні. Ударною хвилею було пошкоджено 30 будинків.

Сили оборони півдня України повідомили, що росіяни вдарили по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі. Військові не постраждали.

Окрім того, після опівночі 24 квітня у Харкові пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що російські війська завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі.

Для цього ворог використовував попередньо С-300.

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

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Миколаїв Війна в Україні Вибух
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