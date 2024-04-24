У Харкові пролунали вибухи через ворожі обстріли

У Харкові прогриміли сильні вибухи під час повітряної тривоги у ніч проти 24 квітня. Місто перебуває під ворожим ракетним обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехов а.

Вибухи у Харкові пролунали близько 00:35.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.

"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", - написав голова ОВА у своєму Telegram.

У місті пролунали повторні вибухи.

"У Харкові сильні вибухи. Будьте у безпеці", - закликав мер міста.

Попередньо, ворог завдає ударів по місту балістичними ракетами.

Як пізніше повідомило видання "Суспільне", серія вибухів пролунала за межами Харкова.

Удари РФ по Харкову

Зазначимо, це місто часто зазнає повітряних ударів з боку російських окупантів, які для обстрілів застосовують дрони-камікадзе та ракети різних типів. Проте останнім часом загарбники суттєво збільшили удари по Харкову, а також району та області, зокрема знищуючи енергетичну та критичну інфраструктуру, внаслідок чого місцеві жителі, зокрема, стикнулися зі значними проблемами з електрикою.

Так, нагадаємо, що перед тим місто перебувало під обстрілом 23 квітня. А за день до цього, 22 квітня, війська РФ також вдарили по Харкову керованою авіаційною ракетою Х-59, яка влучила по телевежі. Внаслідок атаки цей об'єкт телевізійної інфраструктури міста був сильно пошкоджений.