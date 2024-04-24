ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунали вибухи через ворожі обстріли

Харків, Середа 24 квітня 2024 00:44
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи через ворожі обстріли Фото: у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові прогриміли сильні вибухи під час повітряної тривоги у ніч проти 24 квітня. Місто перебуває під ворожим ракетним обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.

Вибухи у Харкові пролунали близько 00:35.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.

"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", - написав голова ОВА у своєму Telegram.

У місті пролунали повторні вибухи.

"У Харкові сильні вибухи. Будьте у безпеці", - закликав мер міста.

Попередньо, ворог завдає ударів по місту балістичними ракетами.

Як пізніше повідомило видання "Суспільне", серія вибухів пролунала за межами Харкова.

Удари РФ по Харкову

Зазначимо, це місто часто зазнає повітряних ударів з боку російських окупантів, які для обстрілів застосовують дрони-камікадзе та ракети різних типів. Проте останнім часом загарбники суттєво збільшили удари по Харкову, а також району та області, зокрема знищуючи енергетичну та критичну інфраструктуру, внаслідок чого місцеві жителі, зокрема, стикнулися зі значними проблемами з електрикою.

Так, нагадаємо, що перед тим місто перебувало під обстрілом 23 квітня. А за день до цього, 22 квітня, війська РФ також вдарили по Харкову керованою авіаційною ракетою Х-59, яка влучила по телевежі. Внаслідок атаки цей об'єкт телевізійної інфраструктури міста був сильно пошкоджений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Ракетний удар Вибухи
NEWS
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме