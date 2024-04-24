В Николаеве раздался взрыв. Мэр говорит, что он не связан с обстрелом РФ
В Николаеве вечером среды, 24 апреля, раздался взрыв. В городе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.
Обстрел Украины 24 апреля
Сегодня утром в Одессе раздались взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты нанесли по городу ракетный удар.
В результате атаки пострадала 43-летняя женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести в больнице. Ударной волной было повреждено 30 домов.
Силы обороны юга Украины сообщили, что россияне ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Военные не пострадали.
Кроме того, после полуночи 24 апреля в Харькове раздались взрывы. Позже выяснилось, что российские войска нанесли целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе.
Для этого враг использовал предварительно С-300.
В результате атаки пострадали шесть человек.
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