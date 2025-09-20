У Миколаєві пролунали вибухи: РФ атакує місто дронами

Росіяни масовано атакують Україну

Зазначимо, що цієї ночі ворог масовано атакує Україну дронами.

Зокрема, росіяни спрямували безпілотники як мінімум на Дніпро та Павлоград. В цих містах вже неодноразово цієї ночі лунали вибухи.

Обстріл Миколаївської області

Нагадаємо, що ворог регулярно атакує Миколаївщину дронами та іншими засобами ураження.

Например, в ніч на 16 вересня росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області. Внаслідок цього під час роботи в полі загинув водій трактора.