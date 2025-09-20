RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Николаеве прогремели взрывы: РФ атакует город дронами

Фото: официальной информации о последствиях пока не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 сентября в Николаеве были слышны звуки взрывов. В направлении летели российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Николаеве слышны взрывы, передают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:17.

Накануне военные предупреждали, что в направлении города была зафиксирована группа ударных дронов россиян.

Официальных комментариев относительно последствий атаки пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Донецкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна в Украине