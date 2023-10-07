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В Миколаєві пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу

Субота 07 жовтня 2023 14:24
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В Миколаєві пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу Фото: в Миколаєві пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Миколаєві, під час повітряної тривоги, пролунав вибух. Цивільних закликають залишатись в безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Миколаїв - не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", - написав міський голова.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Варто відзначити, що окремі Telegram-канал заявляють про нібито удар балістикою російськими терористами.

В Миколаєві пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Перед цим в повітряних силах попередили про ризик застосування балістичного озброєння ворогом в:

  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській областях.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста, зокрема ворог вдавався до руйнування інфраструктури.

В ніч на 1 жовтня, наприклад, терористи атакували регіон дронами-камікадзе. Тоді ж було пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан.

Зокрема 20 липня, під час чергових обстрілів, стало відомо про загиблого. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі міста.

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