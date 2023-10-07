В Миколаєві пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу

В Миколаєві, під час повітряної тривоги, пролунав вибух. Цивільних закликають залишатись в безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Миколаїв - не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", - написав міський голова.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Варто відзначити, що окремі Telegram-канал заявляють про нібито удар балістикою російськими терористами.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Перед цим в повітряних силах попередили про ризик застосування балістичного озброєння ворогом в:

Черкаській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській областях.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста, зокрема ворог вдавався до руйнування інфраструктури.

В ніч на 1 жовтня, наприклад, терористи атакували регіон дронами-камікадзе. Тоді ж було пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан.

Зокрема 20 липня, під час чергових обстрілів, стало відомо про загиблого. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі міста.