В Миколаєві пролунав вибух, в області оголошено повітряну тривогу
В Миколаєві, під час повітряної тривоги, пролунав вибух. Цивільних закликають залишатись в безпечних місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Миколаїв - не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом", - написав міський голова.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Варто відзначити, що окремі Telegram-канал заявляють про нібито удар балістикою російськими терористами.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Перед цим в повітряних силах попередили про ризик застосування балістичного озброєння ворогом в:
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Одеській областях.
Обстріли Миколаєва
Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста, зокрема ворог вдавався до руйнування інфраструктури.
В ніч на 1 жовтня, наприклад, терористи атакували регіон дронами-камікадзе. Тоді ж було пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан.
Зокрема 20 липня, під час чергових обстрілів, стало відомо про загиблого. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі міста.
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