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Через нічний обстріл Миколаєва загинула одна людина

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Миколаїв, Четвер 20 липня 2023 10:45
Через нічний обстріл Миколаєва загинула одна людина Фото: через нічний обстріл Миколаєва загинула одна людина (National_Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті нічної атаки російських окупантів по Миколаєву загинув чоловік. Його тіло дістали з-під завалів будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі Миколаєва.

Зазначимо, що це перший загиблий через нічний обстріл міста.

Російський нічний обстріл

Загарбники вже третій день підряд атакували південь України - вони били по Одесі та Миколаєву.

Через обстріл у містах пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі. Раніше було відомо про 19 постраждалих людей у Миколаєві, а в Одесі - про чотирьох.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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