В Николаеве раздался взрыв, в области объявлена воздушная тревога
В Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Гражданских призывают оставаться в безопасных местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.
"Николаев - не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим впоследствии", - написал мэр.
Пока другие подробности не раскрываются.
Стоит отметить, что отдельные Telegram-канал заявляют о якобы ударе баллистикой российскими террористами.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Перед этим в воздушных силах предупредили о риске применения баллистического вооружения врагом в:
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- в Одесской областях.
Обстрелы Николаева
Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города, в частности враг прибегал к разрушению инфраструктуры.
В ночь на 1 октября, например, террористы атаковали регион дронами-камикадзе. Тогда же было повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор.
В частности 20 июля, во время очередных обстрелов, стало известно о погибшем. Спасатели достали тело погибшего из-под завалов в центре города.
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