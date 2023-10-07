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В Николаеве раздался взрыв, в области объявлена воздушная тревога

Суббота 07 октября 2023 14:24
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В Николаеве раздался взрыв, в области объявлена воздушная тревога Фото: в Николаеве раздался взрыв, в области объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Гражданских призывают оставаться в безопасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Николаев - не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим впоследствии", - написал мэр.

Пока другие подробности не раскрываются.

Стоит отметить, что отдельные Telegram-канал заявляют о якобы ударе баллистикой российскими террористами.

В Николаеве раздался взрыв, в области объявлена воздушная тревога

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Перед этим в воздушных силах предупредили о риске применения баллистического вооружения врагом в:

  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • в Одесской областях.

Обстрелы Николаева

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города, в частности враг прибегал к разрушению инфраструктуры.

В ночь на 1 октября, например, террористы атаковали регион дронами-камикадзе. Тогда же было повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор.

В частности 20 июля, во время очередных обстрелов, стало известно о погибшем. Спасатели достали тело погибшего из-под завалов в центре города.

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