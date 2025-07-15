У Миколаєві під час дронової атаки пролунав вибух

"Було чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів", - написав Сєнкевич.

До цього Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів для Миколаєва та області, які рухались у напрямку Очакова.

Станом на 11:05 про постраждалих інформація не надходила.



Повітряна атака по Україні

Російська армія запустила групи ударних дронів ще з вечора понеділка, 14 липня. Ворожі "Шахеди" було помічено у низці областей. Згодом стало відомо про наслідки атаки на Дніпро - там в результаті удару у обласному центрі пошкоджені будинки та гімназія.

А ось у Запорізькій області тривога триває вже понад 15 годин - місцева влада попереджає про загрозу ударних дронів.